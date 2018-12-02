Ари о матче с «Уралом»: мы обязаны побеждать

Краснодар, , 11:33 — REGNUM Своими ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ клуба «Краснодар» с командой «Урал» поделился бразильский нападающий краснодарской команды Арикленес Да Силва Феррейра (Ари), его слова опубликовал 2 декабря официальный Twitter клуба из Краснодара.

«Нас устроит только победа сегодня. Дома, при своих болельщиках мы просто обязаны побеждать!», — цитирует Ари пресс-служба футбольной команды «Краснодар».

После 15-ти туров РПЛ «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице с 29 очками, уступая лидеру турнира — Санкт-петербургскому «Зениту», 5 очков. «Урал» на шестой позиции с 22 очками.

Отметим, матч 16-го тура РПЛ между клубами «Краснодар» и «Урал» состоится 2 декабря в 14:00 мск на стадионе ФК «Краснодар».