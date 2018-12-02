Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
12:00:37 МСК

Ари о матче с «Уралом»: мы обязаны побеждать

Спорт

После 15-ти туров РПЛ «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице

Краснодар, 2 декабря 2018, 11:33 — REGNUM  Своими ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ клуба «Краснодар» с командой «Урал» поделился бразильский нападающий краснодарской команды Арикленес Да Силва Феррейра (Ари), его слова опубликовал 2 декабря официальный Twitter клуба из Краснодара.

«Нас устроит только победа сегодня. Дома, при своих болельщиках мы просто обязаны побеждать!», — цитирует Ари пресс-служба футбольной команды «Краснодар».

После 15-ти туров РПЛ «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице с 29 очками, уступая лидеру турнира — Санкт-петербургскому «Зениту», 5 очков. «Урал» на шестой позиции с 22 очками.

Отметим, матч 16-го тура РПЛ между клубами «Краснодар» и «Урал» состоится 2 декабря в 14:00 мск на стадионе ФК «Краснодар».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить