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ЦСКА интересуется нападающим сборной Эквадора Сифуэнте

Спорт

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2020 года

Кито, 2 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  Московский футбольный клуб ЦСКА проявляется интерес к нападающему сборной Эквадора по футболу Джону Сифуэнте, сообщает 2 декабря Mercado.

На данный момент 26-летний эквадорец играет за клуб «Универсидад Католика» и согласно данным Transfermarkt. de в 2018 году нападающий сыграл 39 матчей в чемпионате Эквадора, в которых забил 35 мячей. При этом Сифуэнте сыграл 4 раза за национальную сборную Эквадора и забил в этих встречах два гола.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2020 года, его стоимость оценивается в 3 млн евро.

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Футбол
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