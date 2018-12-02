Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
12:00:28 МСК

«МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном», уступая 2:0 по ходу матча

Спорт

Встреча проходила в Саутгемптоне и закончилась со счетом 2:2

«МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном», уступая 2:0 по ходу матча
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Ожесточенная игра

Саутгемптон, Великобритания, 2 декабря 2018, 11:01 — REGNUM  Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» буквально вырвал ничью у команды клуба «Сатгемпон» в матче 14-го тура английской футбольной премьер-лиги, сообщает 2 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на стадионе Сент-Мэри в Саутгемптоне и закончилась со счетом 2:2. Хозяева открыли счет на 13-й минуте встречи голом Стюарта Армстронга и удвоили его на 20-й мячом Сауреша Седрика. Однако гостей это не смутило, и они дважды голами Ромелу Лукаку и Андера Эррера на 3-й и 39-й минутах соответственно восстановили равновесие счета.

Это третья подряд ничья для «МЮ» и клуб с 22 очками находится на седьмой позиции в турнирной таблице. Для «Саутгемптона» же это 10-я подряд игра без выигрыша. Клуб находится на 18-й строчке с 9 очками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить