Ньюландер прокомментировал подписание контракта с «Торонто»

Стокгольм, , 10:49 — REGNUM Шведский нападающий Вильям Ньюландер дал свой комментарий по поводу заключения им шестилетнего контракт с хоккейным клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Он написал об этом 2 декабря в своем Twitter.

«Еду домой», — написал Ньюландер и прикрепил к этому сообщению сумку с логотипом команды «Торонто».

Соглашение между хоккеистом и клубом «Торонто» рассчитано на 6 лет. Его сумма составила 41,4 млн долларов. Таким образом годовая зарплата Ньюландера в «Торонто» составит около 6,9 млн долларов.

Шведский нападающий в последнее время был в статусе ограничено свободного агента и тренировался совместно с молодежным составом шведского клуба АИК. В случае если бы хоккеист не нашел себе клуб до 1 декабря, он был бы вынужден пропусти в НХЛ сезон.

Отметим, Ньюландер был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в 2014 году. Он провел 185 матчей в лиге, в которых набрал 135 очков (48 шайб + 87 результативных передач).