Кунченко победил Оками на турнире UFC в Австралии

Аделаида, Австралия, , 10:33 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко одолел представителя страны Восходящего солнца Юшина Оками на турнире UFC Fight Night 142 в Австралии, сообщает 2 декабря официальный Twitter UFC Russia.

Поединок проходил в австралийском городе Аделаида. Бойцы отстояли все три раунда и по его итогам все три судьи единогласно признали победителем российского бойца.

Это вторая для Кунченко победа в рамках UFC и двадцатая в его профессиональной карьере при отсутствии поражений.