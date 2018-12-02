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Кунченко победил Оками на турнире UFC в Австралии

Спорт

Все три судьи единогласно признали победителем российского бойца

Аделаида, Австралия, 2 декабря 2018, 10:33 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко одолел представителя страны Восходящего солнца Юшина Оками на турнире UFC Fight Night 142 в Австралии, сообщает 2 декабря официальный Twitter UFC Russia.

Поединок проходил в австралийском городе Аделаида. Бойцы отстояли все три раунда и по его итогам все три судьи единогласно признали победителем российского бойца.

Это вторая для Кунченко победа в рамках UFC и двадцатая в его профессиональной карьере при отсутствии поражений.

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