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Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Спорт

Лидирует в списке лучших бомбардиров лиги Мико Рантанен с 43 очками

Санрайз, США, 2 декабря 2018, 10:31 — REGNUM  Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бей Лайтинг» Никита Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 декабря Матч ТВ.

После того как Кучеров набрал три очка (1 шайба + 2 результативные передачи) в игре его клуба с командой «Флорида Пантерз», в его активе стало 38 очков (11 шайб + 27 результативных передач). Это позволило российскому нападающему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ, которое он делит с Митчелом Марнером из команды «Торонто Мэйпл Лифс».

Лидирует в списке лучших бомбардиров лиги Мико Рантанен с 43 очками из команды «Колорадо Эвеланш».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, хоккеисты команды «Тампа Бэй Лайтинг» переиграли в овертайме на выезде команду клуба «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

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