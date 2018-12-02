«Аризона» разгромила дома «Сент-Луис»

Глендейл, США, , 10:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» разгромил на своем льду хоккеистов команды «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного матча НХЛ, сообщает 2 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на льду домашней арены «Аризоны» в Глендейле. Счет открыли хозяева на 13-й минуте удачно реализовавшие большинство голом Джейкоба Чикрана. Затем у «Койотов» отличились Клейтон Келлер (21-я), Кристиан Фишер (23-я), Ник Казинс (29-я), Рихард Паник (38-я) и Алекс Голигоски (55-я).

На все это гости смогли ответить только «шайбой престижа», которую реализовал Роберт Томас на 22-й минуте с помощью передачи российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Также Тарасенко сделал 5 броско в створ ворот за чуть более 15 минут игрового времени и заработал 10-минутный штраф в середине третьего периода.

Итоговый счет встречи 6:1 в пользу хозяев.

Для «Аризоны» это третья подряд победа и они с 26 очками занимают 11-е место в западнй конференции. «Сент-Луис» с 21 очком на 14-м.