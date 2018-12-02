Деонтей Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Лос-Анджелес, США, , 09:33 — REGNUM Американский боксер Деонтей Уайлдер смог сохранить титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в бою с британским боксёром Тайсоном Фьюри. Бой прошёл в ночь на 2 декабря в Лос-Анджелесе.

От боя ожидали многого, так как ни Уайлдер, ни Фьюри ранее никогда не проигрывали. Уайлдер славится невероятно сильными ударами, а Фьюри считает очень опытным и техничным боксером.

Однако бой завершился в ничью по решению судей. Счет судейских записок: 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри, 113:113.

Таким образом, приобрели по первой ничьей в своих профессиональных карьерах.