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«Тампа» обыграла в овертайме «Флориду»

Спорт

Встреча проходила на домашнем льду «Флориды» арены «BB&T Центр» в Санрайз и закончилась со счетом 5:4 в овертайме

«Тампа» обыграла в овертайме «Флориду»
Michel Curi
Эмблема хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг»

Санрайз, США, 2 декабря 2018, 09:29 — REGNUM  Хоккеисты команды «Тампа Бэй Лайтинг» переиграли в овертайме команду клуба «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 декабря Sport 24.

Встреча проходила на домашнем льду «Флориды» арены «BB&T Центр» в Санрайз и закончилась со счетом 5:4 в овертайме. Голы у победителей забили Алекс Киллорн (12-я), Мэттью Жозеф (34-я), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров (40-я), Седрик Пакетт (52-я) и Брейден Пойнт (64-я, в большинстве). У хозяев шайбами отметились Фрэнк Ватрано (11-я минута), российский нападающий «Флориды» Александр Барков (11-я), Джонатан Юбердо (23-я) и ещё один российский хоккеист в составе «Флориды» Евгений Дадонов (29-я, в большинстве).

Никита Кучеров также был признан третьей звездой матча, он набрал в игре три очка (1 шайба + 2 результативных передачи), сделал 3 броска в створ ворот за 20,5 минут игрового времени и набрал 2 минуты штрафа.

Евгений Дадонов также кроме шайбы отметился результативной передачей, и данная игра стала для него пятой подряд, в которой он отмечается результативностью.

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