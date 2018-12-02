Гвоздик победил Стивенсона нокаутом и стал чемпионом WBC

Квебек, Канада, , 07:35 — REGNUM Украинский боксер Александр Гвоздик победил нокаутом канадского боксера Адониса Стивенсона и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает 2 декабря Sport 24.

Бой проходил в Квебеке и был остановлен в 11-м раунде после того как украинский боксер нокаутировал канадца.

Это поражение стало для 41-летнего Стивенсона первым за 8 лет, в течение которых он 9 раз успешно отстаивал свой титул.

Теперь в активе Стивенсона 29 побед (24 из них — нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Украинский же боксер провел 16 боев в своей профессиональной карьере и ни один из них не проиграл (13 — нокаутом).