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«Анжи» и «Уфа» сыграли вничью

Спорт

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков

«Анжи» и «Уфа» сыграли вничью
Maqivi
Стадион «Анжи-Арена»

Каспийск, Дагестан, 1 декабря 2018, 21:56 — REGNUM  Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Уфой». Встреча, состоявшаяся 1 декабря на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Клуб «Анжи», также набравший 15 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

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