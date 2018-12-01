«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью

Красноярск, , 18:33 — REGNUM Футбольный клуб «Енисей» (Красноярск) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Встреча, состоявшаяся 1 декабря на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля мяч забил Валерий Кичин, у гостей голевыми действиями отметился Милад Мохаммади.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Енисей», набравший 10 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

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