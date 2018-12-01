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Маурицио Дзампарини продал акции ФК «Палермо»

Спорт

Встреча руководства итальянской футбольной команды с новыми владельцами запланирована на следующую неделю

Маурицио Дзампарини продал акции ФК «Палермо»
Иллюстрация: Soccer.ru
Футболисты «Палермо»

Палермо, Италия, 1 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  Владелец футбольного клуба «Палермо» Маурицио Дзампарини продал 100% принадлежавших ему акций команды лондонской компании, сообщает 1 декабря Football Italia.

По информации издания, встреча руководства итальянской футбольной команды с новыми владельцами запланирована на следующую неделю.

Дзампарини был владельцем акций футбольного клуба «Палермо» с 2002 года. При нем команда дважды становилась победителем итальянской серии В в сезонах 2003/04 и 2013/14, а также дошла до финала кубка Италии в сезоне 2010/11.

На сегодняшний день Палером выступает в серии В итальянского чемпионата и является лидером турнирной таблицы с 26 очками.

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