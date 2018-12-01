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Алексей Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Монпелье»

Спорт

Заявка опубликована 1 декабря в официальном Twitter клуба

Алексей Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Монпелье»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Головин

Париж, 1 декабря 2018, 15:31 — REGNUM  Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Алексей Головин попал в заявку на матч команды с клубом «Монпелье» в рамках 15-го тура французского футбольного чемпионата, заявка опубликована 1 декабря в официальном twitter клуба.

В целом заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Бадьяшил, Бенальо.

Защитники: Бадьяшиль, Бьянкон, Хенрихс, Жемерсон, Панцо, Пьер-Габриэль, Раджи.

Полузащитники: Аит Беннассер, Шадли, Головин, Массенго, Пеле, Тилеманс, Диоп.

Нападающие: Фалькао, Силла.

Матч между командами «Монако» и «Монпелье» состоится 2 декабря на стадионе «Луи II» в Фонвьее. Начало в 22:00 мск.

«Монако» с 10 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице французского чемпионата, «Монпелье» с 26 очками — третье.

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