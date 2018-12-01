«Анжи» и «Уфа» сыграли вничью в молодежном чемпионате России

Каспийск, Дагестан, , 15:15 — REGNUM Футбольный клубы «Анжи» из Махачкалы и «Уфа» сыграли вничью в матче 16 тура молодежного чемпионата России по футболу, сообщает 1 декабря Матч ТВ.

Встреча прошла в Каспийске и закончилась со счетом 3:3. У «Уфы» авторами голов стали оформивший в матче дубль Игорь Безденежных (48-я, 90-я минуты) и Данила Емельянов (63-я). У их оппонентов отличились также оформивший дубль Гамид Агаларов (26-я, 40-я) и Зикрула Магомедов (50-я).

Стоит отметить, что махачкалинский клуб после удаления на 73-й минуте хавбека Мутаалима Магомедова за вторую желтую карточку, доигрывал встречу в меньшинстве. Матч основных команд состоится позднее в 19:00 мск.