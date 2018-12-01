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СМИ: руководство клуба «Рома» начало переговоры с Антонио Конте

Спорт

Руководство «Ромы» планирует заменить главного тренера

СМИ: руководство клуба «Рома» начало переговоры с Антонио Конте
Clément Bucco-Lechat
Антонио Конте на пресс-конференции

Рим, 1 декабря 2018, 14:24 — REGNUM  Руководство футбольного итальянского клуба «Рома» планирует заменить текущего главного тренера клуба Эусебио Ди Франческо на экс-главного наставника «Челси» Антонио Конте, сообщает 1 декабря итальянский журнал Panorama.

По информации издания, причиной смены Ди Франческо стал ряд неудачных матчей «Ромы» в Лине чемпионов и серии А чемпионата Италии. Также в публикации издания отмечается, что президент римского футбольного клуба Джеймс Паллотта уже дал поручение своим помощникам обсудить с Конте условия его контракта с командой «Рома».

При этом сам Конте не спешит подписывать с клубом из Рима контракт. Он все ещё ведет борьбу с «Челси» за компенсацию в свою пользу за досрочный разрыв контракта и ждет предложений от таких клубов как «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Отметим, ранее Антонио Конте уже отказался от должности главного тренера мадридского клуба «Реал».

«Рома» на данный момент занимает второе место в своей группе в Лиге чемпионов и находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу.

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