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Зеппельт выпустит очередной фильм о допинге в российском спорте 2 декабря

Спорт

Новый фильм является совместной работой Зеппельта с его британским коллегой Ником Батлером

Зеппельт выпустит очередной фильм о допинге в российском спорте 2 декабря
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скульптура спортсмена

Берлин, 1 декабря 2018, 14:15 — REGNUM  Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал выход очередного фильма о нарушениях антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Об этом сообщил 1 декабря сам журналист в своем Twitter.

Новый фильм является совместной работой Зеппельта с его британским коллегой Ником Батлером и планируется к показу на немецком телеканале ADR 2 декабря. В этом фильме Зеппельтом и его коллегой будет затронута тема сотрудничества осведомителей со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Отметим, Хайо Зеппельт и телеканал ARD показали с 2014 года серию фильмов об антидопинговых нарушениях в спорте России на основе информации, которую они получили от экс-сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова и его жены, российской бегуньи Юлии Степановой. В результате показов ВАДА инициировало ряд расследований данных обстоятельств, а затем дисквалифицировало часть российских спортсменов.

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Допинговые скандалы
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