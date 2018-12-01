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«Наполи» отклонил рекордное трансферное предложение «МЮ» в $ 103 млн

Спорт

Предложенная английским клубом «Наполи» сумма трансфера за Кулибали составила 103 млн долларов

Неаполь, Италия, 1 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  Футбольный клуб «Наполи» отклонил новое предложение команды «Манчестер Юнайтед» о покупке сенегальского защитника итальянской команды Калиду Кулибали, сообщает 1 декабря Corriere dello Sport.

По информации издания, предложенная английским клубом «Наполи» сумма трансфера за Кулибали составила 103 млн долларов, что, в случае принятия итальянским клубом предложения «МЮ», сделало бы Кулибали самым дорогим в истории футбола защитником.

В текущем сезоне сенегалец провел в составе «Наполи» 18 игр, в которых отметился одной результативной передачей.

Отметим, как сообщали СМИ, ранее «Наполи» отказался от трансфера за Кулибали со стороны «МЮ» на сумму 90 млн долларов.

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Футбол
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