Давид Вилья перешел в японский клуб «Виссел Кобе»

Нью-Йорк, США, , 13:19 — REGNUM Экс-нападающий сборной Испании по футболу Давид Вилья продолжит свою карьеру в японском футбольном клубе «Виссел Кобе». Об этом сам футболист сообщил 1 декабря в своем Twitter.

Вилья перешел японский клуб на правах свободного агента. Ранее футболист заявил о том, что он ушел из клуба MLS «Нью-Йорк Сити», за который он играл с 2014 года. Срок соглашения между «Виссел Кобе» и Давидом Вилья не сообщается.

В японской команде нападающий встретит своего бывшего коллегу по футбольной сборной Испании Андреса Иньесту, с которым они вместе побеждали в национальном чемпионате Испании, выигрывали Лигу чемпионов и завоевывали титулы чемпионов Европы и мира.

Отметим, в текущем сезоне Вилья сыграл за «Нью-Йорк Сити» 23 матча в первенстве MLS, в которых забил 14 мячей.