CAF лишила Камерун права проведения Кубка Африки в 2019 году

Каир, , 12:44 — REGNUM Африканская футбольная конфедерация (CAF) принял решение лишить Камерун права проведения у себя финала Кубка Африки в 2019 году, сообщает 1 декабря Associated Press.

По данным агентства, такое решение было принято CAF после того, как стало известно о значительном отставании Камеруна в строительстве стадионов для чемпионата.

Страны, которые хотят побороться за право принять у себя Кубок Африки 2019 года должны отправить в CAF соответственную заявку до конца года. Как ожидается, основная борьба за право поведения финала африканского футбольного турнира 2019 года развернется между ЮАР и Марокко.