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CAF лишила Камерун права проведения Кубка Африки в 2019 году

Спорт

Страны, которые хотят побороться за право принять у себя Кубок Африки 2019 года должны отправить в CAF соответственную заявку до конца года

Каир, 1 декабря 2018, 12:44 — REGNUM  Африканская футбольная конфедерация (CAF) принял решение лишить Камерун права проведения у себя финала Кубка Африки в 2019 году, сообщает 1 декабря Associated Press.

По данным агентства, такое решение было принято CAF после того, как стало известно о значительном отставании Камеруна в строительстве стадионов для чемпионата.

Страны, которые хотят побороться за право принять у себя Кубок Африки 2019 года должны отправить в CAF соответственную заявку до конца года. Как ожидается, основная борьба за право поведения финала африканского футбольного турнира 2019 года развернется между ЮАР и Марокко.

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Футбол
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