Суббота, 1 Декабря 2018 года
13:44:48 МСК

Spiegel: Роналду менял показания в деле об изнасиловании Майорги

Спорт

В распоряжение Football Leaks попало два опросника Роналду за сентябрь и декабрь 2009 года

Берлин, 1 декабря 2018, 12:35 — REGNUM  Португальский нападающий Криштиану Роналду менял свои показания в 2009 году в деле об изнасиловании гражданки США Кэтрин Майорги, сообщает 1 декабря немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks.

Как пишет Spiegel, в распоряжение Football Leaks попало два опросника Роналду за сентябрь и декабрь 2009 года, которые имеют существенные расхождения. Так, на вопрос следствия о том, кричала ли жертва в какой-то момент их общения, Роналду отвечает в сентябре «Она несколько раз сказала: «Нет» и «Остановись», а в декабре — «Нет».

Также, как следует из приводимых Football Leaks опросников, в сентябре 2009 года Роналду рассказывает о каких-то моментах своей половой близости с Майорга, а в декабре уже совершает попытку выставить себя в лучшем свете.

Отметим, ранее 34-летняя гражданка США Катрин Майорга подала в суд на Криштиану Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы имело место в 200 году. Также сообщалось, что в 2010 году девушка получила 375 тысяч долларов за соглашение о неразглашении данного эпизода, которое она подписала с представителями футболиста.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить