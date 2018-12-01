Spiegel: Роналду менял показания в деле об изнасиловании Майорги

Берлин, , 12:35 — REGNUM Португальский нападающий Криштиану Роналду менял свои показания в 2009 году в деле об изнасиловании гражданки США Кэтрин Майорги, сообщает 1 декабря немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks.

Как пишет Spiegel, в распоряжение Football Leaks попало два опросника Роналду за сентябрь и декабрь 2009 года, которые имеют существенные расхождения. Так, на вопрос следствия о том, кричала ли жертва в какой-то момент их общения, Роналду отвечает в сентябре «Она несколько раз сказала: «Нет» и «Остановись», а в декабре — «Нет».

Также, как следует из приводимых Football Leaks опросников, в сентябре 2009 года Роналду рассказывает о каких-то моментах своей половой близости с Майорга, а в декабре уже совершает попытку выставить себя в лучшем свете.

Отметим, ранее 34-летняя гражданка США Катрин Майорга подала в суд на Криштиану Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы имело место в 200 году. Также сообщалось, что в 2010 году девушка получила 375 тысяч долларов за соглашение о неразглашении данного эпизода, которое она подписала с представителями футболиста.