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Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в «Челси»

Спорт

Текущий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца сезона 2018/19

Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в «Челси»
Ben Tavener
Давид Луис

Лондон, 1 декабря 2018, 12:41 — REGNUM  Бразильский защитник футбольного клуба английской премьер-лиги «Челси» Давид Луис намерен и дальше играть за свой клуб, сообщает 1 декабря uol.com.

Текущий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца сезона 2018/19. При этом агенты Луиса провели ранее встречу в Китае по поводу трансфера бразильца в китайский чемпионат, однако защитник «Челси» передал руководству своего текущего клуба информацию о том, что он хоте бы продолжить свою карьеру в английском чемпионате в составе лондонского клуба.

Также ранее в СМИ появлялась информация о том, что Луисом интересовался клуб «Барселона», который с его помощью хотел усилить свою линию защиты.

Отметим, Давид Луис перешел в «Челси» из команды «Пари Сен-Жермен» в 2016 году ив текущем сезоне провел за команду 13 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.

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Футбол
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