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Российский саночник Репилов выступит на этапе КМ в Калгари

Спорт

На стартовом этапе КМ в австрийском Игласе российский спортсмен стал девятым

Москва, 1 декабря 2018, 12:31 — REGNUM  Один из лидеров российской сборной по санному спорту Роман Репилов, который ранее пропустил по семейным обстоятельствам этап Кубка мира в Уистлере (Канада), будет выступать на следующем этапе турнира в Калгари, сообщил 1 декабря главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демьянченко.

По словам Демьянченко, которые приводит ТАСС, Репилов вынужден был по семейным обстоятельствам уехать из Уистлера, но вполне готов к стартам на этапе следующем.

22-летний Роман Репилов завоевал на прошлом чемпионате мира два серебра и одну бронзу. На стартовом этапе КМ в австрийском Игласе российский спортсмен стал девятым.

Отметим, победу на этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере одержал австриец Вольфганг Кииндл. Лучший из российских спортсменов Семен Павличенко, стал четвертым. Следующий этап КМ по санному спорту в Калгари пройдет с 7 по 8 декабря.

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Санный спорт
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