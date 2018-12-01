Сто человек было эвакуировано этой ночью из ТРК «Тандем» в Казани

Казань, , 11:48 — REGNUM Сто человек были эвакуированы из ресторана в торгово-развлекательном комплексе «Тандем» города Казани из-за сильного задымления, сообщает 1 декабря пресс-центр ГУ МЧС по Татарии.

Информация о задымлении была получена службами экстренного реагирования в 23:53 по местному времени. На вызов, поступивший из ресторана «Сэко», находящийся в ТРК «Тандем», выехали 55 человек личного состава и 18 единиц техники.

При прибытии на место происшествия спасателями был установлен источник задымления. Выяснилось, что горение происходило в вентиляционной системе ресторана, её источником были масляные отложения на элементах конструкции вентиляции.

Горение было ликвидировано силами работников ресторана. По данным МЧС, из здания ТРК были эвакуированы сто человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в офисном здании в Казани, площадь возгорания здесь составило около 500 кв метров. Из здания было эвакуировано 30 человек.

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