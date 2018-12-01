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Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть отменен

Спорт

На данный момент в Оренбурге, в районе стадиона «Газовик», где планируется провести игру, -19 градусов Цельсия

Оренбург, 1 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Решение о проведении матча 16-го тура РПЛ между футбольными клубами «Крыльями Советов» (Самара) и «Оренбург» будет принято за час до его начала, сообщает 1 декабря официальный Twitter ПФК «Крылья советов».

Как приводит пресс-служба «Крыльев Советов» слова делегата матча Евгения Киселева, решение о проведении матча будет принято за час до начала игры после того как в присутствии представителей команд будет произведен замер температуры. На данный момент в Оренбурге, в районе стадиона «Газовик», где планируется провести игру, — 19С.

Отметим, матч 16-го РПЛ между клубами «Оренбург» и «Крылья Советов» должен начаться 1 декабря в 16:30 мск на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

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Футбол
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