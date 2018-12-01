«Сент-Этьен» разгромил дома всухую «Нант»

Сент-Этьен, Франция, , 11:11 — REGNUM Футболисту клуба «Сент-Этьен» всухую разгромили команду «Нант» в матче 15 тура французской футбольной лиги 1, сообщает 1 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этене. Все главные события в матче произошли в конце второго тайма. Сначала нападающий хозяев Роберт Бери ч на 72-й минуте открыл счет, а затем его коллеги по клубу полузащитник Вахби Хазри и защитник Тимоте Колодзейчак на 84-й и 0йминутах соответственно, довели счет до итогового результата. 3:0 в пользу «Сент-Этьена».

По итогам игры «Сент-Этьен» находится на 5 месте турнирной талицы французского чемпионата с 33 очками. «Нант» с 17 очками — на десятом.

В следующем туре «Сент-Этьен» 5 декабря отправится в гости к «Бордо», а «Нант» в этот же день примет у себя «Марсель».