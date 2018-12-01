Суббота, 1 Декабря 2018 года
10:42:18 МСК

«Лос-Анджелес» проиграл с разгромным счетом «Калгари» без Ильи Ковальчука

Спорт

Игра проходила в Калгари и закончилась со счетом 4:1 в пользу «Флеймз»

«Лос-Анджелес» проиграл с разгромным счетом «Калгари» без Ильи Ковальчука
Вратарь «Калгари Флэймз» держит оборону

Калгари, Канада, 1 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» проиграл с разгромным счетом хоккеистам «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 декабря Sport 24.

Игра проходила на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счетом 4:1 в пользу «Флеймз». Счет открыл на первой минуте представитель хозяев Микаэль Баклунд, позднее, на 60-й минуте, оформивший в матче дубль. На 33-й минуте гостям удалось сравнять счет во встрече голом Адриана Кемпе, однако три шайбы «Калгари» в третьем периоде — Джонни Годро и Шона Монахана на 48-й и 60-й минутах соответственно, а также уже упомянутая вторая шайба Микаэля Баклунда, оставили концовку мачта и итоговый счет за гостями.

Отметим, российский форвард «Лос-Анджелеса» Иль Ковальчук не принимал участия в матче по причине обнаружения в лодыжке инфекции.

Отметим, это четвертое поражение «Лос-Анджелеса» в последних шести играх Клуб находится на последнем месте турнирной таблицы НХЛ с 19 очками при 25 сыгранных матчах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить