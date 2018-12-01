«Лос-Анджелес» проиграл с разгромным счетом «Калгари» без Ильи Ковальчука

Калгари, Канада, , 10:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» проиграл с разгромным счетом хоккеистам «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 декабря Sport 24.

Игра проходила на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счетом 4:1 в пользу «Флеймз». Счет открыл на первой минуте представитель хозяев Микаэль Баклунд, позднее, на 60-й минуте, оформивший в матче дубль. На 33-й минуте гостям удалось сравнять счет во встрече голом Адриана Кемпе, однако три шайбы «Калгари» в третьем периоде — Джонни Годро и Шона Монахана на 48-й и 60-й минутах соответственно, а также уже упомянутая вторая шайба Микаэля Баклунда, оставили концовку мачта и итоговый счет за гостями.

Отметим, российский форвард «Лос-Анджелеса» Иль Ковальчук не принимал участия в матче по причине обнаружения в лодыжке инфекции.

Отметим, это четвертое поражение «Лос-Анджелеса» в последних шести играх Клуб находится на последнем месте турнирной таблицы НХЛ с 19 очками при 25 сыгранных матчах