Пятница, 30 Ноября 2018 года
16:07:47 МСК

МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Олимпиаде-2020

Спорт

Предполагается, что МОК вернётся к рассмотрению этого вопроса до конца 2018 года

МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Олимпиаде-2020
Боксерские перчатки

Лозанна, Швейцария, 30 ноября 2018, 14:50 — REGNUM  Планы по проведению боксёрского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио заморожены Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом 30 ноября сообщается на сайте организации.

МОК принял такое решение в связи с расследованием в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Предполагается, что комитет вернётся к рассмотрению этого вопроса до конца 2018 года.

Напомним, ранее президентом AIBA был избран Гафур Рахимов, включённый Минфином США в санкционный список. В МОК посчитали, что это может оказать негативное влияние на олимпийском статусе бокса.

Читайте также: Исполняющий обязанности главы AIBA Гаруф Рахимов сложил с себя полномочия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Олимпийские игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить