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Дебют Боломбоя за сборную России состоится в матче Чехией

Спорт

Матч пройдёт 3 декабря

Дебют Боломбоя за сборную России состоится в матче Чехией
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Джоэл Боломбой

Москва, 30 ноября 2018, 14:38 — REGNUM  Дебют центрового московского ЦСКА Джоэла Боломбоя за сборную России состоится в матче Чехией 3 декабря. Об этом 30 ноября сообщает «Р-спорт».

В рамках отборочного турнира Кубка мира 2019 года сборная России сыграет 30 ноября с командой Финляндии, а 3 декабря встретится со сборной Чехии.

Отмечается, что Боломбой пропустит матч с Финляндией, поскольку 29 ноября играл за ЦСКА в матче Евролиги против мадридского «Реала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боломбою разрешили играть в составе сборной России после того как он получил российское гражданство.

Читайте ранее в этом сюжете: Боломбой получил разрешение играть в составе сборной России

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