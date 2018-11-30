Защитник «Уфы» Живоглядов может перейти в «Локомотив»

Уфа, , 13:56 — REGNUM Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Об этом 30 ноября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Живоглядов должен перейти в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны ЦСКА и «Краснодара».

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл в девяти матчах Российской премьер-лиги, восемь из которых начинал в стартовом составе.

Напомним, «Уфа», занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 14 набранных очков.

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