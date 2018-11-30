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«Бока Хуниорс» отказывается проводить с «Ривер Плейт» в Мадриде

Спорт

Руководство клуба намерено через суд добиться дисквалификации соперника

Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде. Об этом 30 ноября сообщает AFP.

Отмечается, что руководство клуба намерено через суд добиться дисквалификации «Ривер Плейта». В клубе не планирует играть ответный матч финала до завершения разбирательства.

Напомним, руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) приняло решение перенести матча в Мадрид. Встреча должна пройти 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Причиной переноса стали беспорядки, устроенные фанатами «Ривер Плейта» перед ответным матчем, который должен был пройти 24 ноября. Фанаты забросали камнями автобус с футболистами «Боки Хуниорс».

Первый матч финала завершился со счётом 2:2.

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