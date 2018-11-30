Нападающий «МЮ» Алексис Санчес получил травму во время тренировки

Манчестер, Великобритания, , 11:17 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес получил травму во время тренировки. Об этом 30 ноября сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что форвард получил повреждение подколенного сухожилия. В ближайшее время он должен пройти обследование, после чего врачи определят точные сроки восстановления футболиста.

В ближайшем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» в 14-м туре Английской премьер-лиги. Встреча пройдёт 1 декабря.

Напомним, Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в начале 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах и забил один гол.

Читайте также: Алексис Санчес может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью