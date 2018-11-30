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РУСАДА сняло обвинения в употреблении допинга с семерых молодых хоккеистов

Спорт

Обвинения сняты с семерых игроков хоккейного клуба «Россошь»

Москва, 30 ноября 2018, 10:58 — REGNUM  Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло обвинения в употреблении допинга с семерых молодых хоккеистов. Об этом 30 ноября сообщает юридическая компания «Клевер Консалт».

Отмечается, что обвинения сняты с семерых игроков хоккейного клуба «Россошь» из Воронежской области, который выступает в Национальной молодёжной хоккейной лиге. Хоккеисты добились оправдания в результате разбирательства РУСАДА.

Расследование показало, что спортсмены не употребляли мельдоний умышленно. Запрещённое вещество попало в их организм через пищевую добавку, подмешанную третьим лицом.

Напомним, в апреле 2018 года хоккеистов отстранили от тренировок по подозрению в употреблении мельдония.

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