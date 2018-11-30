Ньон, Швейцария, , 10:50 — REGNUM Россия увеличила отрыв о Португалии в рейтинге УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы определены новые коэффициенты в рейтинге. Российские клубы заработали 1,000 балл, тогда как португальские получили 0,800 балла.

Напомним, в Лиге чемпионов «Локомотив» победил «Галатасарай» (2:0), а ЦСКА уступил «Виктории Пльзень» (1:2). В Лиге Европы «Спартак» потерпел поражение от «Рапида» (1:2), «Краснодар» одержал победу над «Акхисар Беледиеспор» (2:1), а «Зенит» обыграл «Копенгаген» (1:0).

Теперь у России стало 49,382 баллов в рейтинге, у Португалии — 40,432.

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