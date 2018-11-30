51 очко Дюранта не помогло «Голден Стэйт» в матче с «Торонто»

Торонто, Канада, , 09:57 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 131:128.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, который оформил дабл — дабл из 51 очка и 11 подборов.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 37 очков.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идут на пятом месте.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 131:128 (38:25, 29:33, 29:30, 23:31, 12:9).

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