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51 очко Дюранта не помогло «Голден Стэйт» в матче с «Торонто»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 131:128

51 очко Дюранта не помогло «Голден Стэйт» в матче с «Торонто»
Кевин Дюрант

Торонто, Канада, 30 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 131:128.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, который оформил дабл — дабл из 51 очка и 11 подборов.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 37 очков.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идут на пятом месте.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 131:128 (38:25, 29:33, 29:30, 23:31, 12:9).

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