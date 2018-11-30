Четыре футболиста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Ньон, Швейцария, 30 ноября 2018, 09:36 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырёх претендентов на лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте организации.
В список вошли форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру, нападающий турецкого «Бешикташа» Джермейн Ленс, полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш и хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу.
Напомним, 29 ноября прошли матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. Среди российских клубов «Зенит» и «Краснодар» одержали победы, «Спартак» потерпел поражение.
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