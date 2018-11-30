Два очка Анисимова не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Виннипегом»

Виннипег, Канада, , 09:27 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5.

В составе «Виннипега» хет-трик оформил нападающий Николай Элерс, дубль на счету форварда Патрика Лайне, ещё одну шайбу забросил Джейкоб Труба.

В составе «Чикаго» российский нападающий Артём Анисимов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также точными бросками отметились Маркус Крюгер, Джон Хейден, Ян Рутта и Доминик Кагун.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 30 очков в 24 матчах. «Чикаго» идёт на 26-м месте, в активе команды 23 очков в 26 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 6:5 (2:2, 2:1, 2:2).

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