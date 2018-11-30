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«Аризона» нанесла разгромное поражение «Нэшвиллу»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Нэшвилл, США, 30 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  «Аризона Койотс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились Клейтон Келлер, Ник Шмальц и Брэд Ричардсон.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 24 очков в 24 матчах. «Нэшвилл» идёт на четвёртом месте, в активе команды 35 очков в 26 играх.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

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