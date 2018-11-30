«Тампа» обыграла «Баффало» и вышла на первое место в НХЛ

Тампа, США, , 08:32 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Дэн Джирарди, Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос и Седрик Пакетт.

В составе «Баффало» дублем отметился Сэм Райнхарт. Также по шайбе забросили Земгус Гиргенсонс и Тейдж Томпсон.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 37 очков в 26 матчах. «Баффало» идёт на третьем месте, в активе команды 36 очков в 26 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 5:4 (3:2, 0:1, 2:1).

Читайте также: Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»