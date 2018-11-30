Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»

Коламбус, США, , 08:03 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Счёт в матче открыл форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд. Однако после этого хоккеисты «Коламбуса» забросили четыре шайбы, отличились Маркус Хянникяйнен, Кэм Аткинсон, Райли Нэш и Артемий Панарин.

Всё, что после этого удалось сделать игрокам «Миннесоты», это отыграть одну шайбу. Точным броском отметился Зак Паризе.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 32 очка в 25 матчах. «Миннесота» идёт на 11-м месте, в активе команды 30 очков в 25 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

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