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Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдёт в Мадриде

Спорт

Матч состоится 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Мадрид, 30 ноября 2018, 07:46 — REGNUM  Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдёт 9 декабря в Мадриде. Об этом сообщается на странице Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в Twitter.

Матч, в котором встретятся «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», официально перенесён в Мадрид на стадион «Сантьяго Бернабеу». Болельщикам обеих команд будет разрешено посещение стадиона.

Напомним, первый матч финала Кубка Либертадорес состоялся в Буэнос-Айресе 11 ноября и завершился вничью 2:2. Ответная игра должна была пройти 24 ноября.

Однако перед матчем болельщики «Ривер Плейта» устроили беспорядки, забросав камнями автобус с игроками «Боки Хуниорс». В результате игру пришлось переносить.

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