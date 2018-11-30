«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»

Льеж, Бельгия, , 07:22 — REGNUM Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Стандарда» Мусса Дженепо на 62-й минуте.

После пяти туров лидером группы J является «Краснодар», набравший 12 очков. У «Севильи» и «Стандарда» по девять очков. Замыкает таблицу «Акхисар», который очков не набрал.

Читайте также: «Краснодар» одержал волевую победу над «Акхисаром» в Лиге Европы