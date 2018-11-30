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«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:1

Льеж, Бельгия, 30 ноября 2018, 07:22 — REGNUM  Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Стандарда» Мусса Дженепо на 62-й минуте.

После пяти туров лидером группы J является «Краснодар», набравший 12 очков. У «Севильи» и «Стандарда» по девять очков. Замыкает таблицу «Акхисар», который очков не набрал.

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