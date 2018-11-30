«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы

Москва, , 06:57 — REGNUM Московский «Спартак» потерпел поражение от австрийского «Рапида» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 20-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Зе Луиш. Однако удержать преимущество красно-белым не удалось.

На 80-й минуте защитник «Рапида» Мерт Мюльдюр восстановил равновесие. А в добавленное время полузащитник Филипп Шобесбергер принёс австрийскому клубу победу.

После пяти туров «Спартак» идёт на четвёртом месте в группе G, набрав пять очков. Первое место делят «Вильярреал» и «Рапид», набравшие по семь очков. Третье место занимает «Рейнджерс» с шестью очками.

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