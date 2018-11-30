«Краснодар» одержал волевую победу над «Акхисаром» в Лиге Европы

Краснодар, , 06:41 — REGNUM «Краснодар» одержал победу над турецким «Акхисар Беледиеспор» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт открыли гости. На 24-й минуте точным ударом отличился полузащитник Сержиньо.

Во втором тайме «Краснодар» сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. На 48-й минуте счёт сравнял Юрий Газинский. А на 57-й минуте Ари принёс «Краснодару» победу.

После пяти туров «Краснодар» является лидером группы J, набрав 12 очков. У «Севильи» и «Стандарда» по девять очков. Замыкает таблицу «Акхисар», который не набрал очков.

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