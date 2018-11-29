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Болельщик во время матча Лиги Европы пытался напасть на капитана «Спартака»

Спорт

Фанаты требуют ухода Дениса Глушакова из команды

Москва, 29 ноября 2018, 22:36 — REGNUM  Во время матча Лиги Европы, в котором московский «Спартак» встречался с венским клубом «Рапид», один из болельщиков выбежал на поле и попытался атаковать капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

К счастью футболистам и судьям удалось заблокировать болельщика и совместными усилиями выдворить его с поля. На тот момент «Спартак» выигрывал со счетом 1:0. Однако матч завершился победой «Рапида» со счетом 2:1.

Уже после матча произошла потасовка полиции с болельщиками возле автобуса футболистов «Спартака». Часть болельщиков была агрессивно настроена по отношению к команде, некоторые кричали: «Глушаков — предатель!».

В результате у автобуса возникали потасовки, которые пришлось разнимать сотрудникам полиции.

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