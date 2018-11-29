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Черчесов вошёл в четвёрку лучших тренеров сборных 2018 года по версии IFFHS

Спорт

Лучшем тренером сборной в этом году признан Дидье Дешам

Москва, 29 ноября 2018, 21:43 — REGNUM  Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял четвёртое место в рейтинге лучших тренеров национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает 29 ноября пресс-служба организации.

Лидером рейтинга в этом году стал наставник сборной Франции Дидье Дешам, под руководством которого команда стала победителем чемпионата мира в России. В первую тройку вошли также наставники сборных Хорватии и Бельгии Златко Далич и Роберто Мартинес.

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались мнения футбольных экспертов из 90 стран.

Напомним, под руководством Станислава Черчесова российская национальная команда на ЧМ-2018 впервые в своей истории смогла дойти до ¼ финала чемпионата мира.

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Футбол
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