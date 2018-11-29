Португальская сборная по футзалу отказалась ехать в Запорожье

Лиссабон, , 17:19 — REGNUM Португалия отказалась проводить матч по футзалу на Украине из-за военного положения, сообщает 29 ноября пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Согласно сообщению, матч между сборными Украины и Португалии по футзалу должен был пройти в Запорожье 4−5 декабря. Однако, следуя рекомендациям МИД Португалии и УЕФА, португальская сборная отказалась от матча. Возможность проведения матча в области, где нет военного положения, на данный момент рассматривается португальской стороной.

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Напомним, ранее УЕФА заявил, что военное положение на Украине никак не отразится на еврокубках, проводимых союзом, и что все матчи будут проводится так, как и были запланированы.