Четверг, 29 Ноября 2018 года
18:05:39 МСК

Португальская сборная по футзалу отказалась ехать в Запорожье

Спорт

Причина – военное положение в области

Лиссабон, 29 ноября 2018, 17:19 — REGNUM  Португалия отказалась проводить матч по футзалу на Украине из-за военного положения, сообщает 29 ноября пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Согласно сообщению, матч между сборными Украины и Португалии по футзалу должен был пройти в Запорожье 4−5 декабря. Однако, следуя рекомендациям МИД Португалии и УЕФА, португальская сборная отказалась от матча. Возможность проведения матча в области, где нет военного положения, на данный момент рассматривается португальской стороной.

Читайте также: УЕФА решил не обращать внимания на военное положение на Украине

Напомним, ранее УЕФА заявил, что военное положение на Украине никак не отразится на еврокубках, проводимых союзом, и что все матчи будут проводится так, как и были запланированы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное положение на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить