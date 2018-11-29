ХК «Сочи» обыграл «Амур» в серии буллитов

Хабаровск, , 16:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хабаровский клуб вышел вперёд с разницей в две шайбы, дубль оформил Данил Файзуллин. Хоккеисты «Сочи» Юрий Александров и Станислав Бочаров ответили точными бросками.

Победителя команды определяли в серии буллитов, в которой точнее оказались игроки «Сочи». Решающий бросок исполнил нападающий Эрик О’Делл.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 35 очков в 34 матчах. «Амур» идёт на 21-м месте, в активе команды 23 очка в 32 играх.

«Амур» (Хабаровск) — ХК «Сочи» (Сочи) — 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1).

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