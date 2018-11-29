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Скончался призёр Олимпиады-1976 футболист Виктор Матвиенко

Спорт

Футболисту было 70 лет

Скончался призёр Олимпиады-1976 футболист Виктор Матвиенко
Траур

Киев, 29 ноября 2018, 15:42 — REGNUM  На Украине умер легендарный защитник киевского «Динамо», вице-чемпион Европы 1972 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР по футболу Виктор Матвиенко. О его кончине стало известно утром 29 ноября.

«Виктор Антонович ушёл из жизни в возрасте 70 лет, совсем недавно отметив свой юбилей, — говорится в сообщении на официальном сайте футбольного клуба. — С большой скорбью футбольное сообщество встретило трагическую весть о смерти легендарного защитника киевского «Динамо» Виктора Матвиенко».

О причинах смерти бывшего футболиста не сообщается. Время и место прощания с Виктором Матвиенко также пока не известно.

Напомним, Виктор Матвиенко родился 9 ноября 1948 года. Он был воспитанником запорожской школы «Металлург», выступал за СКА Одесса, с 1970 по 1977 год — за «Динамо» Киев, в 1978 году — за футбольный клуб «Днепр». В чемпионате СССР за 10 лет сыграл 209 матчей, забив восемь мячей. В составе «Динамо» Киев в 1972—1977 годах сыграл 30 матчей в еврокубковых соревнованиях.

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