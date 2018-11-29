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УЕФА завёл дело в отношении ЦСКА после матча с «Викторией»

Спорт

Клуб может понести ответственность за действия болельщиков

Москва, 29 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА открыл Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Разбирательство началось после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешским клубом «Виктория Пльзень». Во время игры фанаты московского клуба бросали на поле посторонние предметы, а один из них выбежал сам.

Напомним, ранее подобное дело было открыто в отношении ЦСКА после матча с «Ромой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА проиграл «Виктории» со счётом 1:2.

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Футбол
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